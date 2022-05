Dort ruhen, wo auch einst Maria Theresia schlief

Der alte Holzboden knirscht geheimnisvoll, und auch die alten Truhen und all das wertvolle Mobiliar aus barocker und noch früherer Zeit knarren so, als lebte noch der Geist der Ahnen im Nussholz. „Bei uns ist alles beseelt von der Geschichte. Vom ungewöhnlichen Bildnis der schwangeren Madonna in der Schlosskapelle bis eben zur Maria Theresia Suite“, lächelt der neue Schlossherr Baudouin de Troostembergh.