Betonwerk muss Auwald weichen

Aus der Not eine Tugend machen - so könnte man die Firmenstrategie von Wopfinger Beton im Mostviertel beschreiben. Denn durch den geplanten Hochwasserschutz entlang der Erlauf, muss das Werk in Kendl bald geschlossen werden. Wo derzeit noch 100.000 Kubikmeter Beton und 200.000 Kies im Jahr erzeugt werden, soll sich bald wieder ein Auwald erstrecken. „Die Rekultivierung auf dem 12,5 Hektar großen Areal haben bereits begonnen“, erklären die Geschäftsführer Wolfgang Moser und Franz Denk.