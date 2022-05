Billigflieger Easyjet streicht mehr als 200 Flüge

Eurowings will in Berlin einspringen

Vom deutschen Hauptstadtflughafen BER zieht sich Easyjet auf Dauer teilweise zurück und will dort wegen geringerer Nachfrage weniger Maschinen stationieren, wie kürzlich bekannt wurde. Vom Rückzug will die Lufthansa-Tochter Eurowings profitieren. Sobald die Details der geplanten Verkleinerung von Easyjet in Berlin klar seien, werde Eurowings das Angebot dort ausbauen, erklärte Eurowings-Chef Jens Bischof. „Es ist noch nicht klar, welche Strecken genau betroffen sind, wo wir in die Lücke reinspringen.“