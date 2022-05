Himmelfahrtstag: Engerle-Tanz & Heiland-Aufziehen

Das „Heiland Aufziehen“ in der Pfarre Feistritz ob Grades findet im Rahmen des Gottesdienstes am Donnerstag um 14 Uhr statt. Ebenfalls um 14 Uhr ist das „Engeletanzen“ im Rahmen des Gottesdienstes in der Oberkärntner Wallfahrtskirche Maria Dornach in der Pfarre Sagritz zu sehen. In der Filialkirche St. Jakob in der Wiegen in der Pfarre St. Stefan bei Dürnstein findet das „Engel Aufziehn“ nach dem Gottesdienst um 14 Uhr statt. In der Wallfahrtskirche auf dem Lisnaberg in der Pfarre St. Peter am Wallersberg/Št. Peter na Vašinjah wird im Rahmen des Gottesdienstes um 15 Uhr eine hölzerne Christusfigur an einem dünnen Seil vor den Augen der Gläubigen emporgezogen.