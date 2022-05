Kirsche als Superfrucht gegen Gicht

Bei der Entstehung der Gicht spielen neben Erbfaktoren und Nierenerkrankungen vor allem die Ernährungsgewohnheiten die größte Rolle. „Essen wir eiweißreicheLebensmittel wie Fleisch, Wurst, Fisch, Meeres- oder Hülsenfrüchte, werden diese in unserem Körper verdaut und verarbeitet. Als eines der Endprodukte entsteht Harnsäure, die dann durch die Nieren ausgeschieden wird“, erläutert der Rheumatologe. „Essen wir zuviel von diesen Speisen, kommt die Niere mit der Ausscheidung nicht mehr nach. Der Harnsäurespiegel im Blut steigt an. Die überschüssige Harnsäure lagert sich zusätzlich in Form von Kristallen in den Gelenken und Organen ab und löst damit eine starke Entzündung aus.“