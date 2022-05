VW-Bus fürs Grobe: Der etwas andere Pisten-Bulli

Volkswagen hat ein 60 Jahre altes Schmuckstück zurück in den Neuzustand versetzt: den Raupen-Fuchs. Der T1 war im Mai 1962 im Nutzfahrzeug-Werk in Hannover gebaut worden und zu einem Käufer nach Österreich geschickt worden. Nachdem das Fahrzeug eine kurze Zeit ganz normal genutzt worden war, verwandelte ein Wiener VW-Mechaniker den T1 in einen „Pisten-Bulli“: Kurt Kretzner baute den Bulli zu einem T1 mit vier Achsen um - zwei davon mit einem Kettenantrieb ausgerüstet, zwei per Zwillingsreifen lenkend.