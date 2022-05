Tritt Leitl bei Wahl gegen Van der Bellen an?

Fürst bringt sich für FPÖ in Stellung

Die Freiheitliche Susanne Fürst scheint sich hingegen für eine Kandidatur in Stellung zu bringen. So kritisierte sie am Dienstag vor Beginn der Befragungen im ÖVP-Untersuchungsausschuss, wo sie zum blauen Team gehört, Amtsinhaber Van der Bellen. Auf die Frage nach einer Kandidatur meinte sie: „Ich gehöre offenbar zum engeren Kreis der Kandidaten“, die sich Parteichef Herbert Kickl überlegt habe.