Wirbel bei ÖFB-Gegner! Trainer bietet Rücktritt an

Das 2:2 nach 2:0-Führung gegen Zypern hatte Lucescu im September dermaßen verärgert, dass er hinschmeißen wollte. Das direkte WM-Ticket ist für die Rumänen selbst bei einem Sieg gegen Österreich nur noch sehr theoretisch zu ergattern. „Jetzt sind die Play-offs für uns wichtig, um das klar zu sagen“, betonte Lucescu. Dass auch die Bosnier, die derzeit den zweiten Gruppenplatz und damit das Play-off-Ticket halten, am Donnerstag auf Zypern Federn ließen (2:2), helfe nicht entscheidend weiter.