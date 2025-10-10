Forscher entdecken neue Meeressaurier-Art

Britische Forscher haben nach eigenen Angaben eine bis dato unbekannte Art von Meeressauriern entdeckt. Ein versteinertes Skelett (siehe Bild oben) von der als Fossilienfundstätte bekannten sogenannten Jurassic Coast in Südengland wurde jetzt der Gruppe der Ichthyosaurier zugeordnet.
Die neue Art wurde nach dem Fundort am Golden Cap an der Küste der Grafschaft Dorset Xiphodracon goldencapensis oder „Schwertdrache von Dorset“ genannt, teilte die Universität Manchester am Freitag mit.
Es handle sich um „das einzige bekannte Exemplar seiner Art“ und trage dazu bei, „eine wichtige Lücke“ in der Evolution der Ichthyosaurier zu schließen, erklärte die Universität Manchester. Bei den Ichthyosauriern handelte es sich um Reptilien, die aber ausschließlich im Meer lebten.
Fossil wurde bereits 2001 gefunden
Das fast vollständig erhaltene Fossil des „Schwertdrachen von Dorset“ wurde bereits 2001 gefunden, aber erst kürzlich von einem Paläontologen-Team von um den Ichthyosaurier-Experten Dean Lomax untersucht. Es stammt laut Angaben der Forscher demnach aus dem sogenannten Pliensbachium vor etwa 190 Millionen Jahren.
Tier war etwa so groß wie ein Delfin
Das versteinerte Skelett besteht unter anderem aus einem Schädel mit riesigen Augenhöhlen und einer langen, schwertartigen Schnauze. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Tier etwa drei Meter lang und damit etwa so groß war wie ein Delfin, und sich von Fischen ernährte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.