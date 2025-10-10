Vorteilswelt
Fund in Südengland

Forscher entdecken neue Meeressaurier-Art

Wissenschaft
10.10.2025 16:00
(Bild: AFP/University of Manchester)

Britische Forscher haben nach eigenen Angaben eine bis dato unbekannte Art von Meeressauriern entdeckt. Ein versteinertes Skelett (siehe Bild oben) von der als Fossilienfundstätte bekannten sogenannten Jurassic Coast in Südengland wurde jetzt der Gruppe der Ichthyosaurier zugeordnet.

Die neue Art wurde nach dem Fundort am Golden Cap an der Küste der Grafschaft Dorset Xiphodracon goldencapensis oder „Schwertdrache von Dorset“ genannt, teilte die Universität Manchester am Freitag mit.

Es handle sich um „das einzige bekannte Exemplar seiner Art“ und trage dazu bei, „eine wichtige Lücke“ in der Evolution der Ichthyosaurier zu schließen, erklärte die Universität Manchester. Bei den Ichthyosauriern handelte es sich um Reptilien, die aber ausschließlich im Meer lebten. 

Fossil wurde bereits 2001 gefunden
Das fast vollständig erhaltene Fossil des „Schwertdrachen von Dorset“ wurde bereits 2001 gefunden, aber erst kürzlich von einem Paläontologen-Team von um den Ichthyosaurier-Experten Dean Lomax untersucht. Es stammt laut Angaben der Forscher demnach aus dem sogenannten Pliensbachium vor etwa 190 Millionen Jahren.

Tier war etwa so groß wie ein Delfin
Das versteinerte Skelett besteht unter anderem aus einem Schädel mit riesigen Augenhöhlen und einer langen, schwertartigen Schnauze. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Tier etwa drei Meter lang und damit etwa so groß war wie ein Delfin, und sich von Fischen ernährte.

Folgen Sie uns auf