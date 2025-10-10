Forscher entdecken neue Meeressaurier-Art

Tier war etwa so groß wie ein Delfin

Das versteinerte Skelett besteht unter anderem aus einem Schädel mit riesigen Augenhöhlen und einer langen, schwertartigen Schnauze. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Tier etwa drei Meter lang und damit etwa so groß war wie ein Delfin, und sich von Fischen ernährte.