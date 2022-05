Fürst bringt sich gegen Van der Bellen in Stellung

Die Freiheitliche Susanne Fürst gehört offenbar zum „engeren Kreis“ jener in der FPÖ, die gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in den Bundespräsidentschafts-Wahlkampf ziehen wollen. Und sie bringt sich bereits in Stellung: So kritisierte sie Van der Bellen am Dienstag vor Beginn der Befragungen im ÖVP-Untersuchungsausschuss, wo sie zum blauen Team gehört.