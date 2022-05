Van der Bellen: „Bin alt genug fürs Amt“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Montag erneut an die Öffentlichkeit getreten und hat seine Motivation für die Wiederkandidatur dargelegt. Er fühle sich verpflichtet, in der aktuellen schwierigen Situation das Seinige dazu beizutragen, „dass wir insgesamt wieder auf den richtigen Weg kommen“. Für diese Verantwortung fühle er sich heute besser gerüstet als noch vor fünf Jahren, als er „vergleichsweise ein junger Hupfer war“.