Bei Topturnier fordert Tagger stärkste Gegnerin

„Kann das Level spielen“

Doch schon damals hatte sie gesehen, dass sie vom Level nicht allzu weit entfernt ist. „Ich habe in den letzten Turnieren gesehen, dass ich das Level spielen kann. Deswegen fahren wir nach China“, meinte Tagger im Vorfeld, die sich schon zutraut, mit den Top-100-Spielerinnen mithalten zu können. Nach dem Turnier in Ningbo darf sie dank weiterer Wild Cards, die ihr neben ihren Leistungen ihr Manager Alex Vittur bescherte, ebenfalls in der Quali für die 250-Turniere in Guangzhou und Jiangxi starten.