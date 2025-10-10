Bei Topturnier fordert Tagger stärkste Gegnerin

Nach ihrem Erfolgslauf bei kleineren Turnieren wagt Tennishoffnung Lilli Tagger an diesem Wochenende den Sprung auf die große Bühne. Dank einer Wild Card darf sie in der Qualifikation für das WTA-500-Event in Ningbo starten – und bekommt es dort mit der stärksten Gegnerin ihrer Karriere zu tun.
Mit einer Serie von zehn Siegen am Stück kommt Tagger nach China. Freilich gelangen diese der Osttirolerin sämtlich bei W75-Turnieren und auf ihrem Lieblingsbelag Sand. Dabei hatte die aktuelle Nummer 222 der Welt keine Spielerin aus den Top 200 zu schlagen. In der Qualifikation für Ningbo trifft Lilli auf Camila Osorio, ihres Zeichens Nummer 80 der Welt. Damit ist die Kolumbianerin die vom Ranking her beste Spielerin, auf die Tagger bisher je traf.
Ihr letztes Spiel auf Hardcourt hatte die Siegerin des Juniorinnen-Bewerbs der French Open im Frühjahr in der Qualifikation für das Miami Masters absolviert, als sie ihre Premiere auf der großen Tennisbühne gegeben hatte. Damals rang Tagger der Spanierin Sara Sorribes Tormo beim 7:6, 1:6, 1:6 immerhin einen Satz ab.
„Kann das Level spielen“
Doch schon damals hatte sie gesehen, dass sie vom Level nicht allzu weit entfernt ist. „Ich habe in den letzten Turnieren gesehen, dass ich das Level spielen kann. Deswegen fahren wir nach China“, meinte Tagger im Vorfeld, die sich schon zutraut, mit den Top-100-Spielerinnen mithalten zu können. Nach dem Turnier in Ningbo darf sie dank weiterer Wild Cards, die ihr neben ihren Leistungen ihr Manager Alex Vittur bescherte, ebenfalls in der Quali für die 250-Turniere in Guangzhou und Jiangxi starten.
