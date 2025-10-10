China: „Spezielle Hafengebühren“ für US-Schiffe

China führt ab 14. Oktober eine „spezielle Hafengebühr“ für US-Schiffe ein. Laut Pekings Verkehrsministerium gilt sie für alle Schiffe mit US-Bezug, die chinesische Häfen anlaufen. Betroffen sind Schiffe unter US-Flagge sowie solche im Besitz oder Betrieb von amerikanischen Unternehmen und Bürgern. Die Maßnahme wurde am Freitag offiziell verkündet.
Replik auf ähnliche Regelung
Die Maßnahme ist eine Replik auf eine ähnliche Regelung in den USA, die auf eine noch unter Präsident Joe Biden eingeleitete Wettbewerbsuntersuchung zurückgeht. Ebenfalls ab dem 14. Oktober werden Schiffe chinesischer Unternehmen oder Herstellung beim Anlegen in den USA zur Kassa gebeten.
„Legitime Maßnahme“
Ein Sprecher des chinesischen Verkehrsministeriums bezeichnete die von Peking erhobenen Gebühren als „legitime Maßnahme zum Schutz der Rechte und Interessen chinesischer Reedereien“. „Wir fordern die US-Seite auf, ihre unrechtmäßigen Praktiken unverzüglich zu korrigieren und ihre ungerechtfertigte Unterdrückung der chinesischen Schifffahrtsindustrie einzustellen.“
