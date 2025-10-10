Vorteilswelt
Nach Zoll-Hammer

China: „Spezielle Hafengebühren“ für US-Schiffe

Außenpolitik
10.10.2025 13:16
Container in der chinesischen Provinz Zhejiang
Container in der chinesischen Provinz Zhejiang(Bild: Weiming - stock.adobe.com)

China führt ab 14. Oktober eine „spezielle Hafengebühr“ für US-Schiffe ein. Laut Pekings Verkehrsministerium gilt sie für alle Schiffe mit US-Bezug, die chinesische Häfen anlaufen. Betroffen sind Schiffe unter US-Flagge sowie solche im Besitz oder Betrieb von amerikanischen Unternehmen und Bürgern. Die Maßnahme wurde am Freitag offiziell verkündet.

  • Die Gebühr beläuft sich zunächst auf 400 Yuan (48 Euro) pro geladene Tonne.
  • Im April steigt sie auf 640 Yuan, anschließend soll es jährliche Erhöhungen geben.
  • Jedes Schiff wird demnach pro Fahrt und jeweils im ersten chinesischen Anlaufhafen belastet und nicht erneut bei jedem Anlegen.
  • Die Gebühr muss maximal fünfmal pro Jahr entrichtet werden.

Replik auf ähnliche Regelung
Die Maßnahme ist eine Replik auf eine ähnliche Regelung in den USA, die auf eine noch unter Präsident Joe Biden eingeleitete Wettbewerbsuntersuchung zurückgeht. Ebenfalls ab dem 14. Oktober werden Schiffe chinesischer Unternehmen oder Herstellung beim Anlegen in den USA zur Kassa gebeten.

„Legitime Maßnahme“
Ein Sprecher des chinesischen Verkehrsministeriums bezeichnete die von Peking erhobenen Gebühren als „legitime Maßnahme zum Schutz der Rechte und Interessen chinesischer Reedereien“. „Wir fordern die US-Seite auf, ihre unrechtmäßigen Praktiken unverzüglich zu korrigieren und ihre ungerechtfertigte Unterdrückung der chinesischen Schifffahrtsindustrie einzustellen.“

