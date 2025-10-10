China: „Spezielle Hafengebühren“ für US-Schiffe

China führt ab 14. Oktober eine „spezielle Hafengebühr“ für US-Schiffe ein. Laut Pekings Verkehrsministerium gilt sie für alle Schiffe mit US-Bezug, die chinesische Häfen anlaufen. Betroffen sind Schiffe unter US-Flagge sowie solche im Besitz oder Betrieb von amerikanischen Unternehmen und Bürgern. Die Maßnahme wurde am Freitag offiziell verkündet.