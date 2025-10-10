Erneut Pilzsammler in Japan tot aufgefunden

In der zentraljapanischen Region Nagana wurde am Samstag zudem die Leiche eines 78-jährigen Mannes gefunden. Auch hier geht die Polizei aufgrund der Kratzspuren von einem Bärenangriff aus. In allen drei Fällen wird die Todesursache offiziell aber noch untersucht. Zwischen April und September wurden laut dem Umweltministerium insgesamt 103 Menschen durch Attacken von dem Raubtier verletzt, im selben Zeitraum gab es sechs bestätigte tödliche Angriffe.