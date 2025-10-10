F1-Cockpit versprochen? McLaren muss vor Gericht!

Palou: „Das einzig attraktive war der Weg in die Formel 1“

Palou begründete seinen Rückzug mit enttäuschten Erwartungen. „Das einzig attraktive war der Weg in die Formel 1. Meine Ambition war es, in die größte Single-Seater-Rennserie der Welt zu kommen“, erklärte er vor Gericht. „Ich war sehr aufgebracht, besorgt und wütend, dass McLaren einen anderen Rookie unter Vertrag genommen hatte.“ Gemeint ist Oscar Piastri, dessen Verpflichtung für Palou das Aus für seine F1-Hoffnung bedeutete. Laut Palou habe Brown dennoch versichert, seine Chancen würden bestehen bleiben, Piastris Leistungen würden mit seinen verglichen werden.