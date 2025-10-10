Faber-Castell sperrt Werk in Oberösterreich zu

Produktions wandert nach Peru

Der Standort in Oberösterreich ist auf die Herstellung von Textlinern spezialisiert. Die Nachfrage nach dem Produkt sei jedoch zuletzt stark rückläufig gewesen, heißt es von Faber-Castell. Von der Werksschließung betroffen sind 41 Mitarbeiter. „Allen Betroffenen werden durch Qualifizierungsmaßnahmen oder sozialverträgliche Regelungen faire Perspektiven geboten“, so das Unternehmen. Die Produktionsanlagen sollen stattdessen nach Lima in Peru verlagert werden, wo Faber-Castell bereits einen Standort hat.