Pflegerin stahl Bankomatkarte von Heimbewohnerin

Besonders dreist war das Vorgehen einer Heimhilfekraft in einem Seniorenheim im Kärntner Bezirk St. Veit. Die 60-Jährige entwendete die Bankomatkarte einer Bewohnerin (78) und organisierte sich den Pin, um für Einkaufstouren ordentlich Geld zu beheben.
„Eine 60-jährige Heimhilfekraft steht im Verdacht, im Bezirk St. Veit an der Glan im Rahmen ihrer Tätigkeit zwischen Jänner 2023 und August 2025 die Bankomatkarte eines 78-jährigen Klienten unbefugt verwendet zu haben. Die Frau soll im Besitz des zugehörigen Codes gewesen sein und damit eine unrechtmäßige Bargeldbehebung im August 2025 in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages durchgeführt haben“, heißt es seitens der Polizei.
Frau gestand bei Einvernahme
Im Zuge der weiteren Erhebungen sowie ihrer Einvernahme zeigte sich die Frau geständig. Sie gab an, in der Zeit von Februar 2025 bis August 2025 wiederholt Bargeldbehebungen vorgenommen und sich dadurch zum Nachteil des 78-Jährigen um mehrere tausend Euro bereichert zu haben.
Geld für Möbel und Co. verwendet
Das entnommene Geld habe sie für den Kauf von Alltagsgegenständen und Möbeln verwendet. „Nach einer erneuten Überprüfung der Kontoauszüge durch den Geschädigten ergab sich in einer ergänzenden Vernehmung ein möglicher Gesamtschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro.“
