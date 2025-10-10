Pflegerin stahl Bankomatkarte von Heimbewohnerin

„Eine 60-jährige Heimhilfekraft steht im Verdacht, im Bezirk St. Veit an der Glan im Rahmen ihrer Tätigkeit zwischen Jänner 2023 und August 2025 die Bankomatkarte eines 78-jährigen Klienten unbefugt verwendet zu haben. Die Frau soll im Besitz des zugehörigen Codes gewesen sein und damit eine unrechtmäßige Bargeldbehebung im August 2025 in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages durchgeführt haben“, heißt es seitens der Polizei.