Exklusiv: Nicole Wesner ist im doppelten Glück!

Boxerin Nicole Wesner schwebt im Babyglück. Weshalb sie dieses Glück erst mit 47 Jahren fand, wie sehr sie in ihrer Mama-Rolle aufgeht, und warum wir sie bald wieder im Ring bewundern könnten? Das und mehr hat die Box-Weltmeisterin Sasa Schwarzjirg erzählt. Und: Nicole Wesner enthüllte ein weiteres Geheimnis - mehr dazu im Video!