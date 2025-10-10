Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Forderung an Pitt

„Traumatische Zeit“: Jolie packt über Ehe-Aus aus

Society International
10.10.2025 16:00
Angelina Jolie schilderte in den Gerichtsakten unter anderem, dass sie und ihre Kinder die ...
Angelina Jolie schilderte in den Gerichtsakten unter anderem, dass sie und ihre Kinder die „traumatische Zeit“ auf Miraval vergessen wollten und dass sie das Weingut aus Geldnot verkaufen wollte.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Die Scheidung ist zwar endlich durch – doch Brangelinas Gerichtskrieg geht munter weiter. Noch immer kämpfen Angelina Jolie und Brad Pitt um das französische Schloss Château Miraval. 

0 Kommentare

In der neuesten Runde der Auseinandersetzung vor dem Los Angeles Superior Court verlangt die Oscarpreisträgerin von ihrem Ex-Mann nun 33.000 Dollar für ihre Anwaltskosten – weil dieser sie zwingen will, private Kommunikationen herauszugeben.

Schloss erinnert an „schmerzhafte Begebenheiten“
Laut den Gerichtsakten, in die „Page Six“ Einsicht erhielt, sprach Jolie detailliert darüber, warum sie Pitt nach der Trennung freiwillig das Schloss überlassen habe: „Nachdem ich die Scheidung eingereicht hatte, übergab ich ihm die volle Kontrolle und das volle Wohnrecht – ohne dafür eine finanzielle Gegenleistung zu verlangen. Ich hatte gehofft, dass er nach einer sehr schwierigen und traumatischen Zeit bei den weiteren Verhandlungen besonnener sein würde.“

Jolie verlor in den neuesten Gerichtsakten offene Worte über das Ehe-Aus mit Brad Pitt.
Jolie verlor in den neuesten Gerichtsakten offene Worte über das Ehe-Aus mit Brad Pitt.(Bild: AFP/ANDER GILLENEA)

Jolie behauptet weiter, dass weder sie noch ihre sechs Kinder – Maddox (24), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (17) – das Anwesen in Südfrankreich seitdem je wieder betreten haben. Miraval stehe „in Verbindung mit den schmerzhaften Begebenheiten, die zur Scheidung geführt haben“.

Verkauf aus Geldnot
Jolie erklärte außerdem, sie habe sich in den Jahren nach der Trennung in erster Linie auf die Betreuung und Stabilisierung der Familie konzentriert. Aus Sorge um die Gesundheit der Kinder habe sie etwa zwei Jahre lang keine beruflichen Projekte angenommen, um deren seelische Erholung zu begleiten.

Deshalb seien ihre finanziellen Mittel zu diesem Zeitpunkt sehr eingeschränkt gewesen – nicht zuletzt, „weil all meine Ersparnisse in den Erwerb von Miraval geflossen sind“. Und da sie von ihrem Ex-Mann „weder Unterhalt noch Kindergeld verlangt habe“, habe sie dringend handeln müssen und ihren Anteil am Schloss an die Wein-Sparte der Stoli-Gruppe verkauft. In seiner Klage wirft Pitt ihr vor, dass sie kein Recht dazu gehabt habe, weil sie ihn nicht zuvor um seine Zustimmung gebeten habe.

Jolie und Pitt kämpfen immer noch um das Weingut Miraval in Südfrankreich.
Jolie und Pitt kämpfen immer noch um das Weingut Miraval in Südfrankreich.(Bild: AP/Lionel Cironneau)

Pitts Zustimmung nicht erforderlich
Die 50-Jährige bestreitet hingegen, dass eine solche Zustimmung erforderlich gewesen sei. Bereits Anfang 2017 habe sie Gespräche mit Pitt über einen möglichen Verkauf ihres Anteils geführt. Diese Verhandlungen seien jedoch schwierig gewesen – aufgrund ihrer tiefen emotionalen Beziehung zu dem Anwesen: „Miraval war eine der ersten großen gemeinsamen Investitionen, und es bildete einen Mittelpunkt unseres Familienlebens“, heißt es in ihrer Erklärung. „Wir haben dort geheiratet, ich habe einen Teil meiner Schwangerschaft dort verbracht und unsere Zwillinge nach der Geburt dorthin nach Hause gebracht.“

Pitts Anwälte hatten im Juli vor Gericht beantragt, dass Jolies Anwälte sämtliche Kommunikation zwischen Jolie und Alexei Oliynik, einem Vertreter der Stoli-Gruppe, herausgeben sollen. Sowohl Oliynik, der in der Schweiz lebt, als auch Jolies Anwälte weigerten sich und forderten Pitt auf, den Antrag zurückzuziehen. Pitt lehnte dies ab, weshalb Jolie nun verlangt, dass er ihre bisherigen Anwaltskosten übernimmt.

Lesen Sie auch:
Hollywood-Diva zeigt sich jugendlich, frisch – und schickt klare Botschaft
Wow-Look & Botschaft
Jolie über USA: „Ich erkenne mein Land nicht!“
22.09.2025
„Ich war am Boden“
Pitt war mit Dax Shepard bei Anonymen Alkoholikern
24.06.2025

Pitt will Weingut an Kinder vererben
Im August 2024 hatte ein Insider gegenüber „Page Six“ enthüllt, dass Pitt einen sehr konkreten Grund dafür habe, Jolies Anteil an dem Weingut übernehmen zu wollen: „Seine Motivation ist, sicherzustellen, dass seine Kinder den größtmöglichen Nutzen aus diesem Vermögenswert ziehen können. Nach dem Verkauf an Stoli war das nicht mehr möglich, was ihr künftiges Erbe erheblich schmälert.“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
159.430 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
133.466 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
123.303 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1363 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
800 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Mehr Society International
Neue Forderung an Pitt
„Traumatische Zeit“: Jolie packt über Ehe-Aus aus
„Das ist Liebe“
Es wird ernst! Kravitz zieht bei Harry Styles ein
Dreh in Mailand
Lady Gaga am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“
Mega-Kurven im Urlaub
Sofía Vergara sorgt bei Fans für Schnappatmung
„Geht gar nichts mehr“
Schock für Gercke: Mit Sportverletzung ins Spital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf