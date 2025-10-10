„Traumatische Zeit“: Jolie packt über Ehe-Aus aus

Deshalb seien ihre finanziellen Mittel zu diesem Zeitpunkt sehr eingeschränkt gewesen – nicht zuletzt, „weil all meine Ersparnisse in den Erwerb von Miraval geflossen sind“. Und da sie von ihrem Ex-Mann „weder Unterhalt noch Kindergeld verlangt habe“, habe sie dringend handeln müssen und ihren Anteil am Schloss an die Wein-Sparte der Stoli-Gruppe verkauft. In seiner Klage wirft Pitt ihr vor, dass sie kein Recht dazu gehabt habe, weil sie ihn nicht zuvor um seine Zustimmung gebeten habe.