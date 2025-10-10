„Man sollte nicht erst warten, bis es Tote gibt“

Nach dem tödlichen Trainingsunfall des Italieners Matteo Franzoso in Chile wurde die Debatte um die Sicherheit im alpinen Rennsport erneut entfacht. Sarrazin, der selbst schwere Verletzungen erlitten hatte und in Bormio „fast gestorben“ wäre, nahm emotional Stellung, sagte gegenüber „Eurosport Frankreich“: „Sein Tod hat mich getroffen. Ich kannte ihn gut. Die Trainingsorte sind nicht so gesichert wie die Weltcup-Rennen. Das wissen wir, aber wenn man darüber nachdenkt, kommt man nicht weiter. Aber es ist klar, dass es alles andere als sicher ist. Man muss sich dessen bewusst sein. Es kann jederzeit alles passieren. Aber wenn man nur daran denkt, sollte man den Sport wechseln. Auch wenn ich heute eine etwas andere Sichtweise habe, weil ich etwas Abstand gewonnen habe.“