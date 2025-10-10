Weitere Opfer der Hunger-Sekte in Kenia gefunden

Der Anführer des Kults sitzt seit zweieinhalb Jahren im Gefängnis. Damit glaubte man, mit seiner Festnahme sei die Gefahr vorbei. Doch im Juli fanden Polizisten in Binzaro, 30 Kilometer von Shakahola entfernt, erneut Leichen und verstreute Körperteile.

Bei dem Sektenführer handelt es sich um den selbsternannten Priester Paul Nthenge Mackenzie. Seit Sommer 2024 müssen er und Dutzende Mitangeklagte sich wegen Mordes, Totschlags, Folter und Kindesmisshandlung vor Gericht verantworten.