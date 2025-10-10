„Die Kritik müssen sich Verbände gefallen lassen“

„Die Kritik müssen sich die großen Verbände gefallen lassen“, sagt Vincent Kriechmayr. Österreichs Alpin-Speed-Routinier gab sich am Rande der ÖSV-Einkleidung am Donnerstag in Bezug auf die Sicherheit im Ski-Zirkus nachdenklich.
Kriechmayr war in einer Journalistenrunde auf den Tod von Rennläufer Matteo Franzoso angesprochen worden. Der Italiener war bei einem Training in Chile gestürzt und starb zwei Tage später im Spital. Er wurde keine 26 Jahre alt.
„Wirklich tragisch“
„Schön eine zache G‘schicht, muss man ehrlich sagen, wirklich tragisch“, gab sich Kriechmayr nachdenklich. Und betrieb Ursachenforschung. „Ich weiß, dass ich Athlet bin und ein gewisses Risiko eingehe. Ich weiß auch, dass die Trainer nicht immer die volle Sicherheit garantieren können“, holte er aus und setzte nach: „Aber ich hoffe, dass sich die großen Verbände und auch der Skiverband in Zukunft besser abstimmen, was solche Trainings angeht.“ Was er konkret meint: Auch wenn 100-prozentige Sicherheit nicht immer möglich sei – „in Chile, wo praktisch jeder trainiert, wo 100 Läufer runterfahren, muss es möglich sein“, so Kriechmayr. Seine Überzeugung: „Da haben es sich die großen Verbände ein bisserl zu leicht gemacht. Die Kritik müssen sie sich gefallen lassen.“
„Helfe mit der Bohrmaschine“
Ein Verband alleine könne oft die massiven Kosten für einschlägige Vorkehrungen gar nicht schultern („Das ist ja unglaublich teuer“) – umso mehr wünscht sich er 34-Jährige, dass sich die „großen Nationen zusammentun und die Sicherheit herstellen, die möglich ist.“ Kriechmayr: „Wir schiffen so viel Material und Skier nach Chile, was auch wichtig und richtig ist“, da müsse es auch möglich sein, die Sicherheit zu erhöhen. Notfalls mit persönlichem Einsatz. „Ich helfe als Athlet auch selbst mit der Bohrmaschine mit, um die Holzzäune wegzubekommen.“
Tragödie
Der Tod des angesprochene italienischen Abfahrers Matteo Franzoso hatte sechs Wochen vor Beginn der Olympia-Saison die Ski-Welt erschüttert. Nach zwei Tagen Bangen und Hoffen teilte Italiens Wintersportverband FISI mit, dass Franzoso verstorben ist. An diesem Dienstag wäre er 26 Jahre alt geworden.
„Das ist eine Tragödie für seine Familie und für unseren Sport“, sagte Italiens Verbandspräsident Flavio Roda. Er erinnerte daran, dass vor weniger als einem Jahr die junge Italienerin Matilde Lorenzi ebenfalls nach einem Trainingssturz gestorben war. „Wir müssen alles tun, damit so etwas nicht weiter passiert“, sagte er.
