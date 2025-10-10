Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Todesfall:

„Die Kritik müssen sich Verbände gefallen lassen“

Ski Alpin
10.10.2025 16:04
Vincent Kriechmayr gibt sich nach dem tödlichen Sturz von Matteo Franzoso nachdenklich.
Vincent Kriechmayr gibt sich nach dem tödlichen Sturz von Matteo Franzoso nachdenklich.(Bild: Tröster Andreas)

„Die Kritik müssen sich die großen Verbände gefallen lassen“, sagt Vincent Kriechmayr. Österreichs Alpin-Speed-Routinier gab sich am Rande der ÖSV-Einkleidung am Donnerstag in Bezug auf die Sicherheit im Ski-Zirkus nachdenklich.

0 Kommentare

Kriechmayr war in einer Journalistenrunde auf den Tod von Rennläufer Matteo Franzoso angesprochen worden. Der Italiener war bei einem Training in Chile gestürzt und starb zwei Tage später im Spital. Er wurde keine 26 Jahre alt.

„Wirklich tragisch“
„Schön eine zache G‘schicht, muss man ehrlich sagen, wirklich tragisch“, gab sich Kriechmayr nachdenklich. Und betrieb Ursachenforschung. „Ich weiß, dass ich Athlet bin und ein gewisses Risiko eingehe. Ich weiß auch, dass die Trainer nicht immer die volle Sicherheit garantieren können“, holte er aus und setzte nach: „Aber ich hoffe, dass sich die großen Verbände und auch der Skiverband in Zukunft besser abstimmen, was solche Trainings angeht.“ Was er konkret meint: Auch wenn 100-prozentige Sicherheit nicht immer möglich sei – „in Chile, wo praktisch jeder trainiert, wo 100 Läufer runterfahren, muss es möglich sein“, so Kriechmayr. Seine Überzeugung: „Da haben es sich die großen Verbände ein bisserl zu leicht gemacht. Die Kritik müssen sie sich gefallen lassen.“

(Bild: Tröster Andreas)

„Helfe mit der Bohrmaschine“
Ein Verband alleine könne oft die massiven Kosten für einschlägige Vorkehrungen gar nicht schultern („Das ist ja unglaublich teuer“) – umso mehr wünscht sich er 34-Jährige, dass sich die „großen Nationen zusammentun und die Sicherheit herstellen, die möglich ist.“ Kriechmayr: „Wir schiffen so viel Material und Skier nach Chile, was auch wichtig und richtig ist“, da müsse es auch möglich sein, die Sicherheit zu erhöhen. Notfalls mit persönlichem Einsatz. „Ich helfe als Athlet auch selbst mit der Bohrmaschine mit, um die Holzzäune wegzubekommen.“ 

Lesen Sie auch:
Matteo Franzoso
Trauer um Speed-Fahrer
Schlimmer Trainingssturz: Matteo Franzoso ist tot
15.09.2025

Tragödie
Der Tod des angesprochene italienischen Abfahrers Matteo Franzoso hatte sechs Wochen vor Beginn der Olympia-Saison die Ski-Welt erschüttert. Nach zwei Tagen Bangen und Hoffen teilte Italiens Wintersportverband FISI mit, dass Franzoso verstorben ist. An diesem Dienstag wäre er 26 Jahre alt geworden.

„Das ist eine Tragödie für seine Familie und für unseren Sport“, sagte Italiens Verbandspräsident Flavio Roda. Er erinnerte daran, dass vor weniger als einem Jahr die junge Italienerin Matilde Lorenzi ebenfalls nach einem Trainingssturz gestorben war. „Wir müssen alles tun, damit so etwas nicht weiter passiert“, sagte er.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
159.430 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
133.466 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
123.303 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1363 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
800 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Mehr Ski Alpin
Nach Todesfall:
„Die Kritik müssen sich Verbände gefallen lassen“
Sturz-Opfer Sarrazin:
„Man sollte nicht erst warten, bis es Tote gibt“
Raphael Haaser:
Weitere Medaillenfeier? „Auf jeden Fall“
Kilde über Shiffrin:
„Niemand ist perfekt, aber sie kommt dem sehr nah“
Krone Plus Logo
Loch in Kniescheibe
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf