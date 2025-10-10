„Die Kritik müssen sich Verbände gefallen lassen“

„Wirklich tragisch“

„Schön eine zache G‘schicht, muss man ehrlich sagen, wirklich tragisch“, gab sich Kriechmayr nachdenklich. Und betrieb Ursachenforschung. „Ich weiß, dass ich Athlet bin und ein gewisses Risiko eingehe. Ich weiß auch, dass die Trainer nicht immer die volle Sicherheit garantieren können“, holte er aus und setzte nach: „Aber ich hoffe, dass sich die großen Verbände und auch der Skiverband in Zukunft besser abstimmen, was solche Trainings angeht.“ Was er konkret meint: Auch wenn 100-prozentige Sicherheit nicht immer möglich sei – „in Chile, wo praktisch jeder trainiert, wo 100 Läufer runterfahren, muss es möglich sein“, so Kriechmayr. Seine Überzeugung: „Da haben es sich die großen Verbände ein bisserl zu leicht gemacht. Die Kritik müssen sie sich gefallen lassen.“