Zadic steigt auf: Wird neue Vize bei den Grünen

Weitere neue Gesichter im Vorstand

Der neue Bundesvorstand umfasst neben Gewessler, Zadić und Kaineder auch neue Gesichter wie den Wiener Grünen-Vorsitzenden Peter Kraus, die Tirolerin Barbara Neßler und die Niederösterreicherin Helga Krismer. Die Erneuerung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Grünen nach ihrer Regierungsbeteiligung bis 2024 neue Wege suchen. Gewessler kündigte an, unter dem Motto „Grün hält“ stärker auf Bürgernähe zu setzen und gegen Budgetkürzungen im Klimabereich zu kämpfen.