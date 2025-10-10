Niederlande: Tote Frau aus den Dünen war Deutsche

Tote war aus Deutschland

Die Frauenleiche war im Juli 2004 in den Dünen nahe Wassenaar von einem Spaziergänger gefunden worden. Ihre Schlüssel, ihre Kleidung und ihre Brille deuteten auf eine Herkunft aus Deutschland hin, die sich zunächst aber nicht bestätigen ließ. In den Niederlanden wurde der Fall ebenfalls im Oktober 2024 in einer TV-Sendung thematisiert. Wie die niederländische Polizei mitteilte, gingen danach hunderte neue Hinweise zu dem Fall ein. DNA-Tests bestätigten nun, dass es sich bei der Toten um die damals 35 Jahre alte Eva Maria Pommer aus Bottrop in Nordrhein-Westfalen handelt.