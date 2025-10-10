Politiker stirbt in Simbabwe bei Verkehrsunfall

Laut Angaben der Polizei war der Parlamentarier Desire Moyo in den frühen Morgenstunden mit vier weiteren Politikern auf einer unbeleuchteten Landstraße zwischen der Hauptstadt Harare und Bulawayo unterwegs gewesen. Das Auto des 45-Jährigen sei zunächst mit dem Elefanten zusammengestoßen, sagte Discent Bajila, ein Mitglied von Moyos Partei Citizens Coalition for Change.