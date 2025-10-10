Kolission mit Elefant
Politiker stirbt in Simbabwe bei Verkehrsunfall
In Simbabwe hat ein Parlamentarier am Freitag mit seinem Auto einen Elefanten angefahren und ist dabei ums Leben gekommen. Vier weitere Männer, die sich in dem Fahrzeug befanden, wurden bei dem Vorfall schwer verletzt.
Laut Angaben der Polizei war der Parlamentarier Desire Moyo in den frühen Morgenstunden mit vier weiteren Politikern auf einer unbeleuchteten Landstraße zwischen der Hauptstadt Harare und Bulawayo unterwegs gewesen. Das Auto des 45-Jährigen sei zunächst mit dem Elefanten zusammengestoßen, sagte Discent Bajila, ein Mitglied von Moyos Partei Citizens Coalition for Change.
Dickhäuter zerstörte das Auto komplett
Nach der Kollision habe der Dickhäuter das Fahrzeug angegriffen und komplett zerstört. Moyos vier Kollegen sind nach Angaben der Polizei teils schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die fünf Männer seien nach einer Parlamentssitzung in Harare auf dem Weg nach Hause gewesen.
In der Nähe des Unfallorts befindet sich ein privater Wildpark, in dem zahlreiche Elefanten leben. Vor allem während der Trockenzeit zwischen April und Oktober wandern die Dickhäuter auf der Suche nach Wasser und Futter großräumige Gebiete ab.
