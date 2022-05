Meister Hard jubelt über Kremser Finaleinzug

Nach den beiden Verlängerungen war es 38:38 und 33:33 gestanden, nach der regulären Spielzeit 30:30 (13:13). Das freut auch Meister Hard: Da die Niederösterreicher in der Abschlusstabelle des Grunddurchgangs hinter dem Meister klassiert waren, steigt das erste Spiel der „Best-of-three“-Finalserie am Samstag (20.20) in der Sporthalle am See.