Landwirt: „Bewusstes Einkaufen haben wir verlernt“

„Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft“

Der Bauer will die Bevölkerung dazu animieren, noch stärker auf regionale Lebensmittel zurückzugreifen. „Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Man denkt oft gar nicht nach, was man gerade zu sich nimmt, weil wir mit Lebensmitteln in Supermärkten beinahe überfüllt werden“, so Perwein: „Das bewusste Essen und Einkaufen haben viele verlernt. Würden wir beim Einkauf mehr mitdenken, würden wir auch mehr für ein hochwertiges Produkt ausgeben wollen.“