Schlag gegen Terror-Propaganda auf Soundcloud

1100 Propaganda-Inhalte gelöscht

In den vergangenen Wochen hätten Vertreter der Sicherheitsbehörden Inhalte von SoundCloud gesichtet und hinsichtlich möglicher Verstöße gegen die nationalen Gesetze bewertet. In der Folge seien etwa 1100 einschlägige Inhalte - insbesondere Accounts und Audioinhalte - zur Löschung gemeldet worden, darunter gewaltverherrlichende Lieder, die unmittelbar oder mittelbar von Organisationen wie dem „Islamischen Staat“ (IS) oder rechtsextremen Gruppierungen veröffentlicht wurden.