19-Jähriger verbreitet IS-Propaganda im Internet

Er habe einfach nicht nachgedacht, erklärte ein 19-Jähriger gegenüber dem Richter am Landesgericht in St. Pölten. Um ordentlich Reichweite auf Social Media zu erzielen, postete der Mostviertler Videos mit radikal islamistischem Inhalt in Chat-Gruppen. Dies, ohne sie vorher selbst gesehen zu haben, wie er betont. Der Umstand, dass er dann aber auch noch einen Instagram-Kanal mit arabischem Namen erstellte, um dort die IS-Propaganda-Videos zu veröffentlichen, sprengte für den Richter die Option des „jugendlichen Leichtsinns“. Denn auch der Verfassungsschutz ermittelte gegen den 19-Jährigen.