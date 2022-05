Therapeutin: „Russische Propaganda funktioniert“

Nataliya Tereshchenko ist eine ukrainische Psychotherapeutin und hat in der Vergangenheit bereits neun Jahre lang in Österreich gelebt und praktiziert. Nach ihrer Flucht aus der Ukraine am Tag der ersten Großoffensive in weiten Teilen des Landes ist sie nun zurück in Wien. In einer aktuellen Folge des Podcasts „Couchgespräche“ spricht sie unter anderem darüber, womit die ukrainische Bevölkerung zu kämpfen hat.