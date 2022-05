Babynahrung: Erste Notfalllieferung erreichte USA

In den USA herrscht leises Aufatmen: Am Montag erreichte eine mit Militärflugzeugen durchgeführte Lieferung Babynahrung die Vereinigten Staaten. Indessen wird weiter mit Hochdruck daran gearbeitet, die größte Babynahrungs-Krise der letzten Jahrzehnte zu beheben und eine sichere Säuglingsnahrung zu gewährleisten. Noch in dieser Woche soll es einen zweiten Flug geben, der von der US-Basis Ramstein in Deutschland abfliegen soll, erklärte die US-Regierung.