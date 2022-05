Ein Unfall mit drei Motorrädern: Eines brannte

Gleich drei Motorradfahrer wurden in Bad Schwanberg (Bezirk Deutschlandsberg) am Sonntagnachmittag in einen Unfall verwickelt: Ein 25-Jähriger geriet ins Schleudern und schlitterte in einen weiteren Lenker (69). Ein 31-Jähriger stürzte ebenso. Zudem ging das Fahrzeug des 25-jährigen Mannes in Flammen auf! Auch der Rettungshubschrauber kam zweimal zum Einsatz.