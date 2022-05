Umweltanwälte mit Kritik an Vorrang für Windräder

Erst am Mittwoch hat die EU-Kommission mit „Repower EU“ ihre Pläne für den Ausbau der erneuerbaren Energie vorgelegt. Neben 300 Milliarden Euro, die investiert werden sollen, sollen auch Verfahren erleichtert werden. Das hat bei der Tagung der österreichischen Umweltanwaltschaften in Strobl für helle Aufregung gesorgt. In einer gemeinsamen Stellungnahme warnten die Umweltanwaltschaften vor einer „Aushebelung von zwingenden Natur- und Artenschutz-Bestimmungen“.