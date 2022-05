Vier mal mehr Windräder als geplant in Salzburg

„Bis 2030 könnten in Salzburg 100 Windräder stehen“, sagte Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. Diese könnten mit einer Produktion von 1,5 TWh Strom etwa Zweidrittel der Energiemenge des Salzburgers Gasbedarfs abdecken. Im Bundesland dreht sich aber bis heute noch kein einziges Großwindrad. Ende 2021 hat das Land Salzburg im neuen Landesentwicklungsprogramm - der Entwurf befindet sich gerade in Begutachtung - elf Vorrangzonen definiert, wo Windparks entstehen sollen. Mit der heutigen Technologie und den bestehenden Windressourcen seien in Salzburg sogar 200 Windräder möglich. In Salzburg müssten bis 2030 in Summe 9 TWh an Energie aus Quellen wie Erdgas, Erdöl, Kohle oder Atomstrom ersetzt werden, wie es der „Masterplan Klima+Energie 2030“ des Landes vorsehe. Die bis dahin 25 versprochenen Windräder würden davon nur 250 GWh abdecken.