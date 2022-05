Social Credit: Lassen sich Bevölkerungen erziehen?

Es kommt allerdings auch vor, dass ein Fehlverhalten in einem Lebensbereich zu Sanktionen in einem ganz anderen führt: dass jemand mit schweren Zahlungsrückständen nicht mehr per Flugzeug oder Schnellzug reisen darf. Ziel der Regierung ist es, die Bevölkerung zu besserem Verhalten zu motivieren und längerfristig die Vertrauenswürdigkeit in der Wirtschaft und Gesellschaft zu erhöhen.