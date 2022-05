Neues Lokal „Negroni Please“ am CopaBeach

Erholung und Urlaubsfeeling findet man in Wien mitten in der Stadt, denn: Am CopaBeach, an der Neuen Donau, erstreckt sich auf über 500m Länge ein breites Angebot internationaler Gastronomie. Ausgedehnte Grünflächen laden zum Verweilen ein und auch Sportbegeisterte kommen vor Ort auf ihre Kosten.