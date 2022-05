Hickhack um die Bädertarife geht in nächste Runde

24 Grad, strahlend blauer Himmel über Wien. Der perfekte Tag also, um den Nachmittag mit der Familie im Freibad zu verbringen. Was man auch dabei haben sollte: ein gut gefülltes Geldbörsel. Denn abgesehen vom Eintritt haben auch Getränke, Speisen oder Eis in der Kantine stolze Preise. Das erklärt auch die Besucherflaute, denn am Donnerstagnachmittag war das Ottakringer Bad nur spärlich besucht. Für die ÖVP Wien nicht weiter erstaunlich, denn die Bädertarife seien „angesichts der aktuellen Krisen schlichtweg unverantwortlich“. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.