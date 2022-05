Sinnlos-Streit zwischen VP und FP um blaue Smileys

„Tatsächliche Sorgen sollen Gehör finden“

Denn nur weil Neo-Verkehrsreferent und VP-Stadtvize Martin Hajart die lächelnden Linzer Smileys von Blau – bei ihrer Anschaffung ließ sie der damalige FP-Stadtvize Markus Hein extra so einfärben – auf das übliche Grün umprogrammieren lassen will, sieht Handlos rot: „Wenn Vizebürgermeister Hajart wirklich Politik machen will, sollte er rasch aus seinem Linzer Elfenbeinturm klettern und sich bei der Bundesregierung dafür einsetzen, dass die tatsächlichen Sorgen der Menschen Gehör finden.“ Regt den Blauen nicht nur auf, dass Hajart die Smileys umfärbt, sondern auch, dass er neue Regenbogen-Zebrastreifen in Linz aufmalen ließ.