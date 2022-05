5,20€ für Soda-Zitron: Strandcafé erklärt, warum

Via Twitter beschwerte sich kürzlich ein Gast über den Preis für 0,5 Liter Soda-Zitron im Strandcafé an der Alten Donau und löste so einen regelrechten Sturm im Blätterwald aus. Doch wie so oft im Leben hat alles zwei Seiten. Dringt man tiefer in die Materie ein, zeigt sich, dass das Soda-Zitron eigentlich einen Sonderfall in der Gastronomie darstellt und in Wahrheit kein billiges „Saftl“ ist.