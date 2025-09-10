Dieses Chaos richtete „Emil“ im Bahnverkehr an

„Das tut uns besonders leid“

Um die Auswirkungen im Nahverkehr so gering wie möglich zu halten, sei zwar ein Schienenersatzverkehr zwischen Loosdorf, Prinzersdorf und St. Pölten eingerichtet worden, allerdings konnten die Fernverkehrszüge den Halt in Loosdorf nicht anfahren. „Gemäß dem Betriebsstörungskonzept ist in dieser Situation ein außerplanmäßiger Halt in Pöchlarn vorgesehen, da dort der Bahnsteig auch für doppelte Railjets lang genug is. Dass dort die angekündigten Busse nicht wie erwartet vor Ort waren und Fahrgäste dort teilweise ohne Information warteten, tut uns besonders leid“, erklären die ÖBB.