Trotz hoher Preise Umsatzrückgang im Handel

Flächendeckende Kinderbetreuung notwendig

Über ein Drittel aller Beschäftigten im Handel arbeitet in Teilzeit – und der Handel ist weiblich: Frauen machen einen Anteil von 54 Prozent, im Einzelhandel sogar 71 Prozent aus. Da sie den Großteil der Alters- und Kinderbetreuung übernehmen, ist eine reale Entscheidungsfreiheit und eine flächendeckende und leistbare Kinderbetreuung notwendig. Davon erhofft man sich eine Steigerung der Vollzeitquote.

Auch für Migrantinnen und Migranten ist der Handel ein wichtiger Arbeitgeber, denn: fast einer von drei Beschäftigten hat Migrationshintergrund. Insofern spricht sich der Handelsverband für einen Bürokratieabbau bei der Rot-Weiß-Rot-Card aus. Damit will man dem kommenden Arbeitskräftemangel entgegenwirken, der durch den demographischen Wandel absehbar ist.