Gemeinden am Limit: Ortschef redet nun Tacheles

In vielen Gemeinden Österreichs wachsen die Schuldenberge in den Himmel. Was auf Kommunen und ihre Bürger zukommt, wird in Axams in Tirol eindrücklich sichtbar. Dort wurde ein Sparpaket verordnet. Der Bürgermeister Thomas Suitner spricht aus, was viele seiner Kollegen ärgert.
„Das geht sich alles nicht mehr aus! Österreich hat in den vergangenen Jahren über den Verhältnissen gelebt.“ Das sagt Thomas Suitner, Bürgermeister von Axams, einer typischen Landgemeinde mit 6500 Einwohnern. Der Ortschef richtet seine Botschaft Richtung Landes- und Bundesregierung – und spricht damit vielen Bürgermeistern aus der Seele. Vor allem der große Brocken Bildung und Kinderbetreuung müsse von Bund und Ländern finanziert werden: „Dort wird ja auch über den Ausbau entschieden.“
