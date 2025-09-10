Kroth rollt den roten Teppich aus

Das DFB-Tor wird unterdessen von Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann. Dem Schützling von Christian Ilzer trauen viele zwar solide Leistungen zu – für die großen Ziele der DFB-Elf sehnt man sich dann aber doch einen anderen herbei. „Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen“, rollt Kroth dem Bundestrainer nun den roten Teppich aus.