Neuer-Wirbel beim DFB

„… dann wird Manu sicher nicht Nein sagen!“

Fußball International
10.09.2025 07:03
Manuel Neuer ist offenbar bereit für ein DFB-Comeback.
Manuel Neuer ist offenbar bereit für ein DFB-Comeback.(Bild: AFP/APA/INA FASSBENDER)

Gibt es ein spektakuläres Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Zuletzt wurden bereits Stimmen lauter, die eine Rückkehr von Bayern-Torwart Manuel Neuer forderten – jetzt lässt dessen Berater Thomas Kroth aufhorchen. 

0 Kommentare

„Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung“, stellt Kroth gegenüber deutschen Medien klar. Neuer ist schon seit geraumer Zeit Thema großer Debatten unter DFB-Fans und Experten. Dabei schien die Sache eigentlich schon erledigt zu sein. Marc-Andre ter Stegen sollte seine Chance im DFB-Tor erhalten – mit ihm als Stammtorhüter wollte Deutschland zur WM 2026 fahren.

Geduldig hatte der 33-Jährige lange Zeit hinter Neuer auf seine große Chance gewartet. Doch dann folgte eine schwere Verletzung, die Degradierung inklusive Schlammschlacht in Barcelona und schließlich eine erneute Verletzung. Wann er nach seiner Rücken-OP wieder zurückkehrt, ist derzeit noch nicht klar. 

Kroth rollt den roten Teppich aus
Das DFB-Tor wird unterdessen von Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann. Dem Schützling von Christian Ilzer trauen viele zwar solide Leistungen zu – für die großen Ziele der DFB-Elf sehnt man sich dann aber doch einen anderen herbei. „Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen“, rollt Kroth dem Bundestrainer nun den roten Teppich aus. 

Kommt es also tatsächlich zur Neuer-Rückkehr? Bundestrainer Nagelsmann lässt sich noch nicht in die Karten schauen. Vom Tisch dürfte die Option aber keinesfalls sein ... 

