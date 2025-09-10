ÖFB-Noten: Das Abwehr-Zentrum agierte herausragend

Wichtiger Sieg für Österreich in der WM-Qualifikation! Gegen Bosnien-Herzegowina erkämpfte sich das Team von Trainer Ralf Rangnick am Dienstag ein 2:1. Doch wie haben die einzelnen ÖFB-Akteure dabei abgeschnitten? Österreichs Nationalteam unter der Lupe von Christian Reichel.
Notenschlüssel: 6 = Weltklasse, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Durchschnitt, 2 = schwach, 1 = Nicht sein Tag, 0 = Zu kurz eingesetzt
Alexander Schlager 3
Beim 1:1 ohne Schuld, sonst kaum geprüft.
Konrad Laimer 4
Ständig unterwegs, krönte starke Leistung mit 2:1.
Philipp Lienhart 5
Hatte viele tolle Momente, ließ im Verbund mit Alaba wenig zu. Einzig die Chance aufs 1:0 vergab er.
David Alaba 5
Überzeugender Auftritt des Kapitäns! Verteilte die Bälle, dirigierte das Spiel.
Phillipp Mwene 3
Erfüllte seinen Part.
Xaver Schlager 4
Ließ sich wie Nebenmann Seiwald oft fallen, stopfte die Löcher.
Nicolas Seiwald 4
Stand zum 31. Mal in Folge in der Startelf und machte dabei eine gute Figur. Klärte einmal in Extremis.
Marcel Sabitzer 4
Nach der Pause wesentlich präsenter, prächtiger Treffer zur Führung.
Christoph Baumgartner 4
Rackerte sich ab, wurde immer wieder durch Fouls gestoppt. Gefährlich wurde es meist über ihn.
Romano Schmid 3
Fand nach verhaltenem Start besser ins Spiel, stoppte mit einem 40-Meter-Sprint gefährlichen Konter.
Michael Gregoritsch 4
Machte das Beste aus seinem an vorderster Front schwierigen Abend: Bereitete die Top-Chance durch Lienhart vor, leitete 1:0 ein. Unglücklich vor dem 1:1.
Marko Arnautovic 4
Der Joker stellte sich großartig ein, machte Weg für Laimer zum 2:1 frei.
Florian Grillitsch 4
Fügte sich rasch gekonnt in das Spiel ein.
Patrick Wimmer 3
Sorgte mit seinem Tempo für einigen frischen Wind. Ehe er vom Platz flog!
Kevin Danso, Alex Prass 0
Zu kurz eingesetzt.
