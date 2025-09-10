Vorteilswelt
Die „Krone“ analysiert

ÖFB-Noten: Das Abwehr-Zentrum agierte herausragend

Fußball International
10.09.2025 05:54
David Alaba und Co. feierten einen wichtigen Sieg gegen Bosnien-Herzegowina
David Alaba und Co. feierten einen wichtigen Sieg gegen Bosnien-Herzegowina(Bild: GEPA)

Wichtiger Sieg für Österreich in der WM-Qualifikation! Gegen Bosnien-Herzegowina erkämpfte sich das Team von Trainer Ralf Rangnick am Dienstag ein 2:1. Doch wie haben die einzelnen ÖFB-Akteure dabei abgeschnitten? Österreichs Nationalteam unter der Lupe von Christian Reichel. 

Notenschlüssel: 6 = Weltklasse, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Durchschnitt, 2 = schwach, 1 = Nicht sein Tag, 0 = Zu kurz eingesetzt

Alexander Schlager 3
Beim 1:1 ohne Schuld, sonst kaum geprüft.

Alexander Schlager
Alexander Schlager(Bild: GEPA)

Konrad Laimer 4
Ständig unterwegs, krönte starke Leistung mit 2:1.

Philipp Lienhart 5
Hatte viele tolle Momente, ließ im Verbund mit Alaba wenig zu. Einzig die Chance aufs 1:0 vergab er.

David Alaba 5
Überzeugender Auftritt des Kapitäns! Verteilte die Bälle, dirigierte das Spiel.

Phillipp Mwene 3
Erfüllte seinen Part.

Xaver Schlager 4
Ließ sich wie Nebenmann Seiwald oft fallen, stopfte die Löcher.

Nicolas Seiwald 4
Stand zum 31. Mal in Folge in der Startelf und machte dabei eine gute Figur. Klärte einmal in Extremis.

Marcel Sabitzer
Marcel Sabitzer(Bild: GEPA)

Marcel Sabitzer 4
Nach der Pause wesentlich präsenter, prächtiger Treffer zur Führung.

Christoph Baumgartner 4
Rackerte sich ab, wurde immer wieder durch Fouls gestoppt. Gefährlich wurde es meist über ihn.

Lesen Sie auch:
Ralf Rangnick freute sich über „einen großen Schritt“.
WM-Quali naht
Rangnick nach 2:1-Sieg: „Das ist mir völlig egal“
09.09.2025
2:1-Sieg in Bosnien
Glanzlos erfolgreich! Österreich voll auf WM-Kurs
09.09.2025

Romano Schmid 3
Fand nach verhaltenem Start besser ins Spiel, stoppte mit einem 40-Meter-Sprint gefährlichen Konter.

Michael Gregoritsch 4
Machte das Beste aus seinem an vorderster Front schwierigen Abend: Bereitete die Top-Chance durch Lienhart vor, leitete 1:0 ein. Unglücklich vor dem 1:1.

Michael Gregoritsch
Michael Gregoritsch(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Marko Arnautovic 4
Der Joker stellte sich großartig ein, machte Weg für Laimer zum 2:1 frei.

Florian Grillitsch 4
Fügte sich rasch gekonnt in das Spiel ein.

Patrick Wimmer 3
Sorgte mit seinem Tempo für einigen frischen Wind. Ehe er vom Platz flog!

Kevin Danso, Alex Prass 0
Zu kurz eingesetzt.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
