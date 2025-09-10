ÖFB-Noten: Das Abwehr-Zentrum agierte herausragend

Wichtiger Sieg für Österreich in der WM-Qualifikation! Gegen Bosnien-Herzegowina erkämpfte sich das Team von Trainer Ralf Rangnick am Dienstag ein 2:1. Doch wie haben die einzelnen ÖFB-Akteure dabei abgeschnitten? Österreichs Nationalteam unter der Lupe von Christian Reichel.