„Krone“-Kommentar

Brombeerrote Belanglosigkeit

Kolumnen
10.09.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone": Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Was bleibt von den ORF-„Sommergesprächen“ in Erinnerung? Am ehesten das brombeerrote Sakko, mit dem der freundliche Fragensteller den Bundeskanzler zumindest farblich herausgefordert hat. Ja, und dass Kanzler Stocker die neue Rekordhöhe der Inflation offenbar schon wusste, aber nicht verraten wollte, aber düster von neuem Ungemach raunte. Und dass er auf die Pensionisten ungemütliche Zeiten zukommen sieht.

Auch da wollte der Kanzler nichts Genaueres ausplaudern, weil er niemandem vorgreifen wolle. Wobei man sich dann langsam fragt, warum der Kanzler überhaupt ins Fernsehen geht, wenn er eh nicht wirklich etwas sagen will?

Mit der Nummer war der Kanzler keine Ausnahme. Eigentlich waren alle „Sommergespräche“ mit Belanglosigkeiten gestreckte Belangsendungen der Parteichefs BablerGewesslerMeinl-Reisinger und zuletzt Herbert Kickl. Auch der FPÖ-Chef hatte keine besonderen Pläne für die Wirtschaft. Nicht einmal unterhaltsam war er, sondern eher fad. Was vor allem Kickls Fans, die gerne Schlamm spritzen sehen, enttäuscht haben wird.

Aber das ist auch schon egal. Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping lassen sich beim Bau ihrer neuen Weltordnungen von Österreich ohnehin nicht stören. Dennoch wäre es beruhigend, wenn da jemand wäre, der das Gefühl vermitteln könnte, eine Idee zu haben, wie die Republik durch diese Stürme kommt. Die Welt wartet nicht bis zu den nächsten Nationalratswahlen.

Porträt von Claus Pándi
Claus Pándi
