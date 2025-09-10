Vorteilswelt
7 Tore in 4 Spielen

Ex-Bundesligastürmer hat neue sportliche Heimat

Vorarlberg
10.09.2025 06:30
Einst wirbelten Daniel Sobkova (l.) und Toptorjäger Ronivaldo (M.) gemeinsam bei der Lustenauer ...
Einst wirbelten Daniel Sobkova (l.) und Toptorjäger Ronivaldo (M.) gemeinsam bei der Lustenauer Austria. Während der eine immer noch bei einem Bundesligisten unter Vertrag steht, hat der andere sein Glück in der Vorarlbergliga gefunden.(Bild: GEPA pictures/ Oliver Lerch)

Der Oberösterreicher durchlief nahezu alle Nachwuchsnationalteams, kam in der Bundesliga für den LASK und Ried zum Einsatz. In der zweiten Liga machte er stolze 227 Partien – 207 davon für die Lustenauer Austria. Nach fünf Jahren ist Daniel Sobkova jetzt zurück in Österreich und beweist bei einem Sechstligist, dass er das Torschießen auch mit 40 Jahren nicht verlernt hat.

Austria Lustenau, LASK, Grödig, Pasching, SW Bregenz. Das waren die wichtigsten Profistationen von Daniel Sobkova. Danach fünf Jahre in Liechtenstein beim FC Schaan und seit Sommer ist er in Gaißau – eine Gemeinde mit knapp 1900 Einwohnern im Rheindelta an der Schweizer Grenze – beim dortigen Sportverein in der Vorarlberger Landesliga (6. Liga) sportlich aktiv – das ist sozusagen das Ausgedinge des treffsicheren Linksfußes. Der mittlerweile 395 Ligaspiele bestritten und dabei 123 Treffer erzielt hat. Allein sieben davon in den ersten vier Runden für Aufsteiger Gaißau.

Vorarlberg
