Ex-Bundesligastürmer hat neue sportliche Heimat

Austria Lustenau, LASK, Grödig, Pasching, SW Bregenz. Das waren die wichtigsten Profistationen von Daniel Sobkova. Danach fünf Jahre in Liechtenstein beim FC Schaan und seit Sommer ist er in Gaißau – eine Gemeinde mit knapp 1900 Einwohnern im Rheindelta an der Schweizer Grenze – beim dortigen Sportverein in der Vorarlberger Landesliga (6. Liga) sportlich aktiv – das ist sozusagen das Ausgedinge des treffsicheren Linksfußes. Der mittlerweile 395 Ligaspiele bestritten und dabei 123 Treffer erzielt hat. Allein sieben davon in den ersten vier Runden für Aufsteiger Gaißau.