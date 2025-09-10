Ex-Bundesligastürmer hat neue sportliche Heimat

Der Oberösterreicher durchlief nahezu alle Nachwuchsnationalteams, kam in der Bundesliga für den LASK und Ried zum Einsatz. In der zweiten Liga machte er stolze 227 Partien – 207 davon für die Lustenauer Austria. Nach fünf Jahren ist Daniel Sobkova jetzt zurück in Österreich und beweist bei einem Sechstligist, dass er das Torschießen auch mit 40 Jahren nicht verlernt hat.
Austria Lustenau, LASK, Grödig, Pasching, SW Bregenz. Das waren die wichtigsten Profistationen von Daniel Sobkova. Danach fünf Jahre in Liechtenstein beim FC Schaan und seit Sommer ist er in Gaißau – eine Gemeinde mit knapp 1900 Einwohnern im Rheindelta an der Schweizer Grenze – beim dortigen Sportverein in der Vorarlberger Landesliga (6. Liga) sportlich aktiv – das ist sozusagen das Ausgedinge des treffsicheren Linksfußes. Der mittlerweile 395 Ligaspiele bestritten und dabei 123 Treffer erzielt hat. Allein sieben davon in den ersten vier Runden für Aufsteiger Gaißau.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.