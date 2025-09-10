In Venedig
Sie muss vor Richter, weil sie Taschendiebe jagt
Es braucht Mut - und den hat diese 59-jährige Frau aus Venedig seit Jahren! Seit sie Opfer eines Diebstahles wurde, nahm sie – wie berichtet - das Ruder selbst in die Hand und verfolgt seither hartnäckig dreiste Taschendieb-Banden aus dem Osten Europas mit ihrer Kamera. Jetzt die Wende: Die Frau und ihre Mitstreiter müssen selbst vor den Richter. Den Grund kann man kaum erfinden ...
Sie heißt Monica Poli, ist Gemeinderätin und einfache Angestellte in Venedig: „Attenzione borseggiatrici (Taschendiebinnen), Attenzione Pickpockets“ ruft sie durch die Menge am Canale Grande. Mittlerweile ist sie eine lokale Berühmtheit, selbst bis nach Amerika hat sie es in die Schlagzeilen geschafft. Die Smartphone-Kamera läuft immer mit, verschämt suchen überführte Taschendiebinnen und Taschendiebe das Weite, zeigen den Stinkefinger oder spucken Monica an. Vor wenigen Wochen wurde sie sogar gewürgt, bis ihr Passanten und Mitstreiter zur Hilfe kamen.
