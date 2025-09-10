Sie muss vor Richter, weil sie Taschendiebe jagt

Es braucht Mut - und den hat diese 59-jährige Frau aus Venedig seit Jahren! Seit sie Opfer eines Diebstahles wurde, nahm sie – wie berichtet - das Ruder selbst in die Hand und verfolgt seither hartnäckig dreiste Taschendieb-Banden aus dem Osten Europas mit ihrer Kamera. Jetzt die Wende: Die Frau und ihre Mitstreiter müssen selbst vor den Richter. Den Grund kann man kaum erfinden ...