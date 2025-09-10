Warum soll man überhaupt Schiedsrichter werden?

Einblick in das Leben eines Schiedsrichters! Top-Referee Petru Ciochirca schaute bei der „Steirerkrone“ vorbei. Sein schlimmstes Erlebnis mit der Pfeife, was er immer bei sich hat, auf welche Regel selbst der Bruno-Schiedsrichter der letzten Saison verzichten könnte. Und welchen Tipp er – trotz oftmaliger, harter Kritik – dem Schiri-Nachwuchs gibt.
Im Jahre 2004 absolvierte Christian-Petru Ciochirca die Schiedsrichter-Prüfung, leitete demnach bereits mit 14 Jahren Spiele auf Grazer Fußballplätzen. Heute ist der mittlerweile 36-Jährige, der in Rumänien auf die Welt und mit neun Jahren nach Österreich kam, aus dem Bundesliga-Alltag nicht mehr wegzudenken. Aktuell steht der Grazer, der seit 2020 auch FIFA-Schiedsrichter ist, vor der 100-Spiele-Marke in der Bundesliga (97 Partien bisher). Als Letztes kam sein allererstes Grazer Derby hinzu.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.