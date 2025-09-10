Warum soll man überhaupt Schiedsrichter werden?

Im Jahre 2004 absolvierte Christian-Petru Ciochirca die Schiedsrichter-Prüfung, leitete demnach bereits mit 14 Jahren Spiele auf Grazer Fußballplätzen. Heute ist der mittlerweile 36-Jährige, der in Rumänien auf die Welt und mit neun Jahren nach Österreich kam, aus dem Bundesliga-Alltag nicht mehr wegzudenken. Aktuell steht der Grazer, der seit 2020 auch FIFA-Schiedsrichter ist, vor der 100-Spiele-Marke in der Bundesliga (97 Partien bisher). Als Letztes kam sein allererstes Grazer Derby hinzu.