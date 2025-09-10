„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
Hotelchef sauer:
Haben Gäste an ihrem Hotelaufenthalt etwas auszusetzen, drohen sie sofort mit schlechter Bewertung im Internet und versuchen so den Hotelier zu erpressen. Roland Ballner vom Cortisen, direkt am Wolfgangsee, hat dafür „keine Zeit und Nerven mehr“, wie er im Gespräch mit der „Krone“ erklärt.
„Wenn es berechtigte Kritik gibt, kann der Gast immer zu mir kommen. Fehler können überall passieren und wir versuchen immer unseren Gästen eine Urlaubszeit mit vielen positiven Erinnerungen zu ermöglichen“, sagt Roland Ballner, Chef vom Cortisen direkt am Wolfgangsee.
