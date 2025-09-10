„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“

Haben Gäste an ihrem Hotelaufenthalt etwas auszusetzen, drohen sie sofort mit schlechter Bewertung im Internet und versuchen so den Hotelier zu erpressen. Roland Ballner vom Cortisen, direkt am Wolfgangsee, hat dafür „keine Zeit und Nerven mehr“, wie er im Gespräch mit der „Krone“ erklärt.