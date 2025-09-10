Wollte Opfern helfen: EXW-Schnösel wieder in Haft

Berühmte Eiskapelle am Watzmann eingestürzt
Er kann's einfach nicht lassen: Auch nach einer Verurteilung zu fünf Jahren Gefängnis wegen des internationalen EXW-Millionenbetruges steht ein junger Kärntner gern im Rampenlicht. Kaum mit Fußfessel aus der Zelle draußen, startete der 28-Jährige eine neue Onlineseite rund um Kryptobetrug. Das bringt ihn wieder hinter Gitter.
Einst glänzte er als Schülervertreter, ehe er das Gymnasium vor der Matura abbrach, um gleich direkt ins Management einzusteigen und mit Luxusboliden und Vollgas letztlich auf der Anklagebank zu landen: Die Rede ist von Kärntens schillerndstem Millionenbetrüger Benjamin H., vor Kurzem erst 28 geworden, aber bereits mit einer erstaunlichen Vita und immer für Überraschungen gut.
