Wollte Opfern helfen: EXW-Schnösel wieder in Haft

Einst glänzte er als Schülervertreter, ehe er das Gymnasium vor der Matura abbrach, um gleich direkt ins Management einzusteigen und mit Luxusboliden und Vollgas letztlich auf der Anklagebank zu landen: Die Rede ist von Kärntens schillerndstem Millionenbetrüger Benjamin H., vor Kurzem erst 28 geworden, aber bereits mit einer erstaunlichen Vita und immer für Überraschungen gut.